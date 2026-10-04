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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تشهد احتفال العيد القومي الـ«67» للمحافظة.. وتفتتح عددًا من المشروعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها :

وسط أجواء تسودها مشاعر البهجة والانتماء..
محافظ الوادي الجديد تشهد احتفال العيد القومي الـ(67) للمحافظة

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أولى فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، إحياءً لذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة في 3 أكتوبر عام 1959، ودعم جهود التنمية في ربوع المحافظة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أسامة سمير قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي جامعة الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عادل عبده عميد كلية البنين والبنات الأزهرية بالوادي الجديد، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين بالمحافظة.

واستهلت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية وعرض فني قدمه طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، أعقبها عرض فيلم بعنوان" على لسان أبطالها.... حكاية 67 عامًا من التنمية" تناول عرض آراء المواطنين وانطباعاتهم من مختلف مراكز المحافظة حول مستوى الخدمات المقدمة، وأبرز المشروعات والقرارات التي شهدتها المحافظة خلال العام، إلى جانب تطلعاتهم للمرحلة المقبلة.

وخلال الاحتفال، تم استعراض الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة وأبرز ما تم تنفيذه من مشروعات وخطة عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة وأعمال بمختلف مراكز المحافظة في ضوء الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يدعم استكمال مسيرة البناء وتعظيم الاستفادة من مقوماتها.

وقدمت المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي الـ67، معربةً عن خالص تقديرها لكل من أسهم في مسيرة البناء والتعمير والتنمية على إمتداد العقود الماضية، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بروح التنمية والتطوير وتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، لاستكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

بتكلفة 16.7 مليون جنيه 
محافظ الوادي الجديد تفتتح مدرسة السلام الإعدادية بالخارجة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مدرسة السلام الإعدادية المشتركة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ايمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز ، والأستاذ عبدالرحمن محمد عبداللطيف مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الأعمال المنفذة، والتي شملت الإحلال الكلي للمدرسة وفقًا للاشتراطات والمواصفات المعتمدة بتكلفة إجمالية بلغت 16.7 مليون جنيه حيث يتكون المشروع من مبنى مدرسي قائم على مساحة 5210م٢ تضم 4 طوابق.

وأكدت المحافظ أن الارتقاء بالمنشآت التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومتكاملة للطلاب يمثلان أحد المحاور الأساسية لخطة المحافظة في دعم منظومة التعليم، ورفع كفاءة المدارس بمختلف مراكزها، مضيفة بأن ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتعمير التي ارتبطت بتاريخ وصول أول قوافل التعمير، وتجسيدًا لاستمرار جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بتكلفة 24 مليون جنيه.. 
محافظ الوادي الجديد تفتتح مدرسة صلاح الدين الابتدائية الإعدادية

واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات افتتاح المشروعات الخدمية المدرجة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ67، بافتتاح مدرسة صلاح الدين  الإبتدائي الإعدادي بمدينة الخارجة، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والصيانة ورفع كفاءة مكونات المدرسة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ايمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولى رئيس مركز الخارجة، والأستاذ عبدالرحمن عبداللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على مكونات المدرسة الجديدة المنفذة بتكلفة إجمالية بلغت24 مليون جنيه، على مساحة 5500 م² ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة المنشآت القائمة، حيث تضمنت الأعمال إحلالًا جزئيًا لأحد المباني وصيانة مبنى آخر، بإجمالي 29 فصلا تعليمياً ، بما يعزز جاهزية المدرسة ويدعم توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب.

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