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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تكرم المشاركين في برنامجي رواد الحضارة والآثار الإسلامية

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس

في احتفالية ثرية سادها الشغف بالتاريخ والحضارة، كرمت "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" كوكبة من الطلاب والمتدربين المشاركين في برنامجي "رواد الحضارة" ودورة "الآثار الإسلامية"، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 1000 شخص، وبمشاركة نخبة رفيعة المستوى من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين في علوم الآثار والتراث.

مؤسسة زاهي حواس 

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص المؤسسة على بناء جيل جديد من الباحثين والمثقفين القادرين على صون الهوية التاريخية للبلاد ونشر الوعي الأثري، حيث شهدت أروقة الحفل تفاعلاً كبيراً واحتفاءً واسعاً من الحضور والطلاب المكرمين.

وأكد عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس خلال كلمته على أهمية نقل الخبرات العلمية والميدانية للأجيال الشابة، مشيراً إلى أن برنامجي "رواد الحضارة" و"الآثار الإسلامية" يمثلان خطوة جادة نحو إعداد شباب واعد يملك الأدوات العلمية للحفاظ على التراث المصري الممتد عبر العصور، معرباً عن فخره بالإقبال القياسي الذي شهدته الدورات والفعاليات.

من جانبهم، عبّر أساتذة الجامعات المشاركون عن تقديرهم لدور المؤسسة في إثراء الحركة العلمية والثقافية، مثمنين الجهود المبذولة في تدريب الطلاب وتوفير المادة العلمية والتطبيقية لهم. كما أبدى الطلاب المكرمون سعادتهم البالغة بهذا التقدير، مؤكدين أن التدريب أسهم في توسيع أفقهم المعرفي وحبهم لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية بجميع مراحلها.

واختتمت الاحتفالية بمنح الشهادات والدروع التقديرية للطلاب المتميزين والمشاركين، وسط أجزاء ملؤها الفخر والاعتزاز بالانتماء لتراب هذا الوطن وحضارته العريقة.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس رواد الحضارة الآثار الإسلامية زاهي

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