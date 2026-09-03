متعة كروية.. الصحف الإسكتلنديه تتغزل في هيثم حسن

أشادت الصحف الاسكتلندية بهيثم حسن نجم سيلتيك ومنتخب مصر، عقب فوز فريقه امام أبردين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.

وأكد «HailHail74» الاسكتلندي أن تقييم هيثم حسن هو 8 حيث انه يعد أبرز لاعبي سيلتيك خلال الـ45 دقيقة الأولى مشددا ان اداؤه الهجومي مميز للغايه

وتابع الموقع ان هيثم حسن يتمتع بإمكانات واعدة ومستقبل مشرق وكتبت “أداءه بيمثل متعة كروية خالصة”

كما منح موقع «The Celtic Bhoys» حسن تقييم 7 من 10 واكد الموقع ان تحريكات هيثم حسن مميزه وانه ساهم في تشكيل خطوره هجوميه

وتابع التقرير أن اللاعب اعتمد في بعض الأحيان على مهاراته الفردية إلا أن ذلك يُعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة للاعب يتمتع بالمهارة والقدرة على المراوغة