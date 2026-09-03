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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرة الماء 4×4 تنطلق عالميا بمواجهة أمريكا وروسيا

كرة الماء
كرة الماء
ياسمين تيسير

دشنت مواجهة منتخبي الولايات المتحدة وروسيا الظهور العالمي الأول لنظام كرة الماء 4×4، في تجربة جديدة تهدف إلى تطوير اللعبة وإضفاء المزيد من السرعة والإثارة على منافساتها.

وفرض النظام الجديد إيقاعا سريعا على المباراة الافتتاحية، التي شهدت تبادلا متواصلا للهجمات وندية واضحة بين المنتخبين، في ظل المساحات الأكبر التي يوفرها تقليص عدد اللاعبين داخل الماء.

ويتيح نظام 4×4 للاعبين حرية أكبر في التحرك، ويسرع عملية بناء الهجمات والتحولات بين الدفاع والهجوم، كما يمنح الفرق فرصا أكثر للتسجيل، ما يرفع من مستوى التشويق ويجعل المواجهات أكثر حيوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تطوير كرة الماء واستحداث أنماط جديدة تساعد على جذب جماهير إضافية، من خلال تقديم مباريات تتميز بالسرعة وكثرة الهجمات واللعب المفتوح.

وحظيت المواجهة الأولى باهتمام كبير باعتبارها البداية العالمية للنظام الجديد، فيما تتواصل المنافسات وسط ترقب لمدى نجاح التجربة وقدرتها على تعزيز شعبية كرة الماء وتقديمها بصورة أكثر إثارة وجاذبية

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