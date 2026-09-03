خبير: الشراكة المصرية الصينية.. دفعة قوية للسياحة وزيادة الاستثمارات الفندقية

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل فرصة مهمة لدعم القطاع السياحي وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك إمكانات اقتصادية واستثمارية ضخمة، بينما تتمتع مصر بموقع استراتيجي ومقومات سياحية كبيرة.

وأوضح البطوطي أن زيادة الاستثمارات الصينية في القطاع الفندقي وإنشاء المزيد من الغرف السياحية ستكون من أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذه الشراكة، خاصة أن زيادة الطاقة الفندقية أصبحت من أهم احتياجات القطاع السياحي المصري، في ظل الإقبال المتزايد على المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن مشروعات تطوير الطرق والكباري والبنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهمت في تحسين حركة التنقل وتوفير الوقت، وهو ما يدعم السياحة ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولفت الخبير السياحي إلى التطور الملحوظ في أعداد المرشدين المصريين المتحدثين باللغة الصينية، مؤكدًا أن هناك إشادة بمستوى إتقانهم للغة، بالتزامن مع زيادة إقبال المصريين على تعلم الصينية للاستفادة منها في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار.

وأكد أن تعزيز التعاون مع الصين يمكن أن يمثل خطوة جديدة نحو زيادة أعداد السائحين الصينيين، ودعم الاستثمارات السياحية، وتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.