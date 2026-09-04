ما شاء الله يا حبيبي.. إمام عاشور يشيد بصاروخية ياسر إبراهيم أمام سموحة

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشادة بزميله ياسر إبراهيم، بعد الهدف الصاروخي الذي سجله في شباك سموحة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة لياسر إبراهيم أثناء تسجيله الهدف، وعلق عليها قائلًا: «ما شاء الله يا حبيبي»، في رسالة دعم وإشادة بزميله عقب هدفه الرائع.

وجاءت إشادة إمام عاشور بعد تألق ياسر إبراهيم، الذي سجل هدف فوز الأهلي على سموحة في الدقيقة 87، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق السكندري.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا مع بيراميدز صاحب الصدارة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على إنبي بنتيجة 3-2، ثم تغلب على زد بهدفين دون رد، قبل أن يحسم مواجهة سموحة بهدف ياسر إبراهيم القاتل.