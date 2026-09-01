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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة ويتصدر الدوري السعودي

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
حمزة شعيب

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على حساب الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وأقيمت المباراة على ملعب المملكة أرينا، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للمسابقة، وسط منافسة قوية بين الفريقين.

وافتتح سيرجي سافيتش التسجيل لصالح الهلال، قبل أن يضيف كريسينسيو سامرفيل الهدف الثاني، فيما اختتم أولي واتكينز ثلاثية الزعيم، ليحسم الهلال المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته الأربع التي خاضها بالمسابقة.

ويتساوى الهلال في رصيد النقاط مع النصر، الذي يحتل المركز الثاني، بعدما حقق بدوره الفوز في مبارياته الأربع.

ويواصل الهلال بهذا الانتصار بدايته القوية في الموسم الجديد، بعدما نجح في تحقيق فوزه الرابع على التوالي، ليعلن مبكرًا عن رغبته في المنافسة بقوة على لقب دوري روشن.

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