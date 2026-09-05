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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي زيربي يشيد بقدرات عمر مرموش ويكشف طريقة الاستفادة منه مع توتنهام

مرموش و الإيطالي روبرتو دي زيربي
مرموش و الإيطالي روبرتو دي زيربي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي المصري عمر مرموش، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك خصائص مميزة يمكن للفريق الاستفادة منها خلال الموسم الحالي.

وقال دي زيربي في تصريحات تلفزيونية: «مرموش لاعب جيد، وسنرى خلال الموسم أين سيشارك أكثر»، مشيرًا إلى أن طريقة توظيفه ستعتمد على احتياجات الفريق وإمكانيات اللاعب.

وأضاف: «إذا كنت تنظر للمهاجم على أنه لاعب ضخم بدنيًا، فهو ليس كذلك، لكنه يمتلك خصائص مختلفة».

وتابع المدير الفني لتوتنهام: «في فرانكفورت لعب كمهاجم، وهو يحب اللعب في هذا المركز، وعلينا أن نستفيد من خصائصه من خلال اللعب بالكرة، والتمريرات القصيرة والترابط، والهجوم على المساحات».

وأتم دي زيربي حديثه بالإشادة بالنجم المصري، قائلًا: «مرموش مميز جدًا»، مؤكدًا أن قدراته الفنية وسرعته وتحركاته تمنح توتنهام حلولًا هجومية متنوعة.

كان مرموش قد انتقل إلى توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي، في خطوة جديدة يسعى خلالها اللاعب المصري إلى الحصول على دور أكبر والمشاركة بصورة أكثر انتظامًا مع الفريق.

الإيطالي روبرتو دي زيربي توتنهام عمر مرموش دي زيربي مرموش

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