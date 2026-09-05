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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عزام وشوقي غريب يجتمعان بمديري القطاعات لبحث خطة العمل واكتشاف المواهب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

عقد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم،  وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد ، اجتماعًا موسعًا اليوم، السبت، بمقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية، مع المديرين الفنيين للقطاعات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الاتحاد لإعادة تنظيم العمل الفني بقطاعات الناشئين، ووضع آلية  لاكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، بما يسهم في تدعيم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع كل من: محمد محيسن، وطارق السياجي، وعلاء نبيه، ورفعت الزواوي، ومجدي الكواتيني، وجمال السحيمي، وميمي رشاد، وصابر أبو المجد، ورأفت عبد العليم، وحسني محمد حسني، وجمال سالم، ورأفت سعد الله، وأيمن صديق، وعبد الحكيم عبده، وعثمان محمد عثمان، وأحمد محمد السيد، والسيد مرسي، وكمال الدين أحمد، وعلاء الدين الدق، وعبد العليم إسماعيل، وعيد السيد فرج، وعبد الفتاح الجارم، ونصر إبراهيم، وأشرف يوسف، وهشام عبد الرسول، ومبارك محمد مبارك، وجمال جودة، وصلاح علي، وأحمد عبد الحليم، ومحمد أبو الخير، ومحمد عبد الفتاح، وخالد عبده، وأسامة السطوحي، ومحمد رضا، وأحمد شهبور، ومحمد الهادي، وثروت فرج، ومحمد إبراهيم الشال، وشاكر عبد الفتاح، ومحمد أبو العز، وعلاء عبد المنعم، ومنصور حافظ، ومحمد أبو ليلة، ومصطفى درويش، ومحمود حسن صالح، وأسامة محمد، ومحيي الدين محمد مهدي، ووحيد الشيخ، ومجدي خلف، ومحمد علي حسن، وجمال حمزة، ووحيد كامل، ورأفت مكي، وربيع فهمي، ورجب عبد المنعم، ومحمود مرزوق، وعادل محمد محمود، ومحمد أحمد الخراشي، ومحيي الدين بكر، وإبراهيم عبد الصمد، ومحمود خليفة، وعادل المأمور، وخالد مصطفى، ومحمد طلعت، وأسامة يوسف، وشريف عبد المنعم.

وحرص عزام وشوقي غريب على الترحيب بمديري القطاعات ونقلا لهما تحية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تقديراً لتاريخهم الكبير والمشرف كونهم رموز الكرة المصرية.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الفنية المهمة، في مقدمتها وضع خطة عمل متكاملة للمديرين الفنيين للقطاعات على مستوى الجمهورية، وأساليب المتابعة والرصد الفني للاعبين، إلى جانب وضع معايير واضحة لاختيار العناصر المميزة في مختلف المراحل السنية.

وفي كلمته، قال الدكتور مصطفى عزام إن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف اكتشاف وتطوير الناشئين، باعتباره أحد أهم المحاور التي تستهدف بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها.

وأكد عزام، خلال الاجتماع،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله بعثة منتخب مصر الأول بعد إنجاز كأس العالم، وجه بضرورة تكثيف العمل على اكتشاف المواهب والناشئين بتجرد تام بهدف منح الفرصة لمن يستحق وهو السبيل الوحيد  للنجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة على مستوى جميع المجالات.

وأوضح عزام أنه على أتم الاستعداد لتلقي أي مقترحات لتطوير خطة اكتشاف المواهب ، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار بطاقات لجميع مديري القطاعات تمنحهم الأحقية في دخول جميع الملاعب ومتابعة كل المباريات تقديراً لهم وكذلك لتمكينهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه.

من جانبه، أكد شوقي غريب أهمية تكثيف عمليات المتابعة الميدانية للمسابقات المحلية، وعدم اقتصار عملية اكتشاف اللاعبين على الأندية الكبرى، مع منح الفرصة للمواهب الموجودة في مختلف المحافظات والأندية ومراكز الشباب، بما يضمن توسيع قاعدة الاختيار أمام المنتخبات الوطنية.

وشدد المدير الفني للاتحاد على ضرورة وجود منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب، تبدأ من متابعة اللاعب داخل قطاع الناشئين، مرورًا بتقييم مستواه الفني والبدني، وصولًا إلى ترشيحه للانضمام إلى تجمعات المنتخبات الوطنية في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

وأشار غريب إلى أهمية إعداد تقارير فنية دقيقة عن اللاعبين المميزين، تتضمن نقاط القوة والاحتياجات الفنية لكل لاعب، بما يساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات على تكوين قاعدة بيانات شاملة، يمكن الرجوع إليها عند اختيار القوائم خلال الاستحقاقات المختلفة.

مصطفى عزام شوقي غريب اتحاد الكرة

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مصطفى عزام وشوقي غريب يجتمعان بمديري القطاعات لبحث خطة العمل واكتشاف المواهب

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