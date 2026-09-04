احتفالاً بالتجديد .. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس الجبلاية

أقام هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، حفل عشاء للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد تجديد التعاقد، لقيادة منتخب مصر حتى 2030.

عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس الجبلاية

وجاء ذلك في حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأحمد حلمي الشريف، وطارق أبوالعينين، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد بدر، المدير الإداري للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر، خلال شهر سبتمبر الحالي، لخوض مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و 29 في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

حسام حسن يطلب تقارير شاملة عن جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة موسيماني

يبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التحضير مبكرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وطلب حسام حسن من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة ودقيقة عن المنتخب الجنوب أفريقي، خاصة بعد تولي بيتسو موسيماني القيادة الفنية لمنتخب «الأولاد»، إذ تمثل مواجهة مصر الظهور الأول للمدرب المخضرم مع الفريق.

ويستهدف الجهاز الفني للفراعنة التعرف على أفكار موسيماني الفنية والتكتيكية، إلى جانب دراسة الأسلوب المتوقع أن يعتمد عليه خلال المباراة، من أجل وضع الخطة المناسبة والتعامل مع المنافس بالشكل الأمثل.

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن برنامج إعداد منتخب مصر، بالتزامن مع الاستعداد لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إقامة المباراة أمام جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء المعسكر الحالي للفراعنة، والذي يتضمن مباراتين رسميتين أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، ثم جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته في جوبا.