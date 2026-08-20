إعلامي: شوقي غريب لن يستمر في قيادة المنتخب الأولمبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة، والمكلف من مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة، بالإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي، ليس لديه الرغبة في تولي القيادة الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، شوقي غريب يرغب في الإشراف على مهمة المنتخب الأولمبي بشكل مؤقت وتعيين جهاز فني كامل بداية من شهر نوفمبر المقبل استعدادا للبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس.

واختتم، شوقي غريب يرى أن هناك ملفات كثيرة تفرض عليه التفرغ لها بعيدا عن تدريب المنتخب الأولمبي ومنح الفرصة لمدير فني آخر.