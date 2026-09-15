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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب: خطة طموحة لتطوير كرة القدم حتى 2038.. و3 دورات للرخصة برو في مصر

شوقي غريب
شوقي غريب
إسلام مقلد

أكد شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يعمل على إعداد خطة طموحة لتطوير كرة القدم المصرية تمتد حتى عام 2038، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف وضع رؤية متكاملة للنهوض باللعبة خلال السنوات المقبلة.

خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية

وقال شوقي غريب إن الخطة الجديدة تمثل رؤية شاملة لتطوير كرة القدم المصرية حتى عام 2038، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا خلال مؤتمر صحفي موسع، بالتعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وأشار إلى أن الهدف من الخطة هو وضع أسس واضحة للعمل وتطوير مختلف عناصر المنظومة، بما يضمن استمرار عملية البناء والتطوير على المدى الطويل.

اهتمام كبير بتطوير المدربين

وكشف المدير الفني لاتحاد الكرة عن وجود إدارات متخصصة داخل المنظومة، من بينها إدارات مختصة برخص التدريب وتحليل الأداء وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير كرة القدم الحديثة.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بملف رخص المدربين، وعلى رأسها الرخصة الدولية «برو»، مشيرًا إلى مشاركة 26 مدربًا مصريًا حاليًا في هذا المسار.

وأضاف أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعد بتنظيم 3 دورات للحصول على الرخصة الدولية «برو» داخل مصر، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتطوير الكوادر التدريبية المصرية ورفع مستواها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

شوقي غريب: أسعى لتوفير أفضل الأجواء للمنتخبات

وشدد شوقي غريب على أنه يعمل من أجل توفير الأجواء المناسبة لجميع المنتخبات الوطنية المقبلة على ارتباطات واستحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة.

ووجه المدير الفني لاتحاد الكرة الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على الدعم الذي يقدمه للمنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن توفير الإمكانات اللازمة يمثل عنصرًا أساسيًا في إعداد الفرق وتحقيق أهدافها.

دعم المدرب الوطني مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية

وأكد شوقي غريب أن المدرب الوطني يستحق الحصول على الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أهمية منحه الفرصة الكاملة للعمل وإظهار قدراته الفنية.

وأوضح في الوقت نفسه أن دعم المدرب المصري لا يتعارض مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية، مؤكدًا إمكانية وجود خبير أجنبي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإشراف على مشروع اكتشاف المواهب.

وشدد على أن الاستفادة من الخبرات الدولية يمكن أن تسير بالتوازي مع دعم الكفاءات المصرية، بما يخدم مشروع تطوير كرة القدم واكتشاف المواهب الواعدة وتجهيز أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.

شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة اتحاد الكرة كرة القدم المصرية

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