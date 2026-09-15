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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة: مركز المنتخبات كان حلماً وأصبح حقيقة

أبو ريدة
أبو ريدة
إسلام مقلد

قال المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مركز المنتخبات الوطنية كان حلماً وتحدياً بالنسبة له ، وبالفعل نجح في تحويل الحلم إلي حقيقة بأن يصبح هذا الصرح الكبير جاهزاً ومؤهلاً لاستضافة جميع المنتخبات الوطنية على أفضل صورة.

وأشاد أبوريدة باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعثة المنتخب واتحاد الكرة عقب إنجاز كأس العالم 2026، وهو ما كان له أكبر الأثر في تجديد العزم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات للكرة المصرية.

أبناء المنتخبات الوطنية

وقال أبوريدة إنه عادة ما يميل إلي أن يتولي اللاعبون أبناء المنتخبات الوطنية، مسئولية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخاصة الذين حققوا إنجازات كبيرة للكرة المصرية لكي يكونوا قدوة للاعبين الصغار الواعدين .

ووجه أبوريدة الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والأمين العام للاتحاد لتعاونهم الصادق معه ، والجهد المبذول في كل الملفات التي يعمل عليها المجلس منذ توليه المهمة 

 رسالة للاعبين في منتخبات الشباب والناشئين

ووجه أبوريدة رسالة للاعبين في منتخبات الشباب والناشئين ، قائلا : " حافظوا على أنفسكم واغتنموا الفرصة جيداً وقدموا كل ما لديكم لمنتخب بلدكم لأن مصر تستحق منا جميعا بذل أفضل ما لدينا ، كذلك حافظوا علي بيتكم مركز المنتخبات الوطنية لأن هذا الصرح مفخرة لمصر وبذلنا مجهوداً كبيراً لتجهيزه وافتتاحه بالشكل الأمثل ونسعي حالياً لأن يكون هناك مقرات أخرى للمنتخبات الوطنية ".

4 أو 5 لاعبين مميزين لدعم المنتخب الأول

تابع قائلاً :" هدفنا أن يقدم كل منتخب 4 أو 5 لاعبين مميزين لدعم المنتخب الأول ، ويجب أن نتحرر من الضغوط وأن يستمتع اللاعبون بكرة القدم وأن يمنح مدربو المنتخبات الثقة للاعبيهم حتي يحققوا النتائج المرجوة ".

واختتم كلمته بأن كرة القدم أصبحت صناعة مهمة وهو ما يجعل اتحاد الكرة حريصاً علي نجاح المنتخبات لأن النجاح يرفع قيمة وقدر المنتخبات تسويقياً، مشيداً بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي يوسف، الذي يتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعاً لاستمرار التعاون والعمل المشترك .

المهندس هاني أبوريدة هاني أبوريدة أبوريدة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري المنتخبات الوطنية

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