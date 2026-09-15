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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: محمد صلاح استفاد من منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن الرسالة التي حرص على توجيهها من خلال اختياراته الأخيرة لقائمة الفراعنة، مؤكدًا أن معايير الاختيار لا ترتبط بعمر اللاعب أو النادي الذي ينتمي إليه، وإنما بمدى قناعته الفنية بقدراته وإمكانية تقديمه الإضافة للمنتخب.

حسام حسن يكشف رسالة ضم اللاعبين الجدد

وقال حسام حسن، خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية اليوم: «أنا عاوز أوصل رسالة.. أنا لا أنظر لسن ولا نادي مهما كان، بدليل ضم حمزة عبد الكريم، وبتعامل بما يرضي الله، وأنا كنت مقتنع بضم حمزة».

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على أن اختياراته تأتي بناءً على رؤيته الفنية وقناعته بقدرات اللاعبين، دون وضع اعتبارات العمر أو اسم النادي كعائق أمام منح الفرصة للعناصر التي يرى أنها تستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب.

ويأتي ضم حمزة عبد الكريم ليعكس توجه الجهاز الفني نحو منح الفرصة للاعبين الشباب، إلى جانب العناصر صاحبة الخبرات، في محاولة لبناء منتخب قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

 

حسام حسن: محمد صلاح استفاد من منتخب مصر

وتطرق حسام حسن خلال حديثه إلى أهمية المنتخب الوطني في مسيرة اللاعبين، مؤكدًا أن الانضمام إلى صفوف الفراعنة يمكن أن يمثل محطة مهمة في مسيرة أي لاعب، سواء على مستوى الاحتراف أو على صعيد مستقبله مع ناديه.

وقال: «محمد صلاح نفسه استفاد والجميع استفاد من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم، سواء في الاحتراف الذي سيكون من خلال المنتخب أو تجديد عقود اللاعبين مع أنديتهم بمبالغ كبيرة».

وأشار المدير الفني إلى أن الظهور مع منتخب مصر في البطولات الكبرى يمنح اللاعبين فرصة لإثبات قدراتهم أمام أنظار الأندية العالمية، كما يمكن أن يساهم في تعزيز القيمة الفنية والتسويقية للاعب.

 

اجتماع موسع باتحاد الكرة

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وذلك بمقر الاتحاد في مدينة 6 أكتوبر، لمناقشة استعدادات مختلف المنتخبات للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع اقتراب عدد من المنتخبات الوطنية من خوض التصفيات المؤهلة إلى بطولات أمم أفريقيا بمختلف المراحل السنية، سواء على مستوى المنتخب الأول أو منتخبات الشباب والناشئين.

 

مشاركة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية

ويشهد الاجتماع حضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين لمنتخبات مواليد 2007 و2009 و2010، إلى جانب منتخبات كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى مشروع المواهب.

ويستهدف الاتحاد من خلال هذا الاجتماع تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين مختلف عناصر منظومة المنتخبات الوطنية، ووضع تصور واضح لخطط الإعداد خلال المرحلة المقبلة.

 

أحمد حسن يوجه رسالة للاعبين

وشهد الاجتماع أيضًا مشاركة أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، الذي تولى تقديم فعاليات اللقاء بين مجلس إدارة اتحاد الكرة والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

ووجه أحمد حسن رسالة إلى اللاعبين المشاركين، مؤكدًا أنهم يمثلون الجيل الذي سيكمل مسيرة المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة، مطالبًا إياهم بوضع أهداف واضحة والعمل من أجل تحقيق النجاح والوصول إلى أفضل المستويات.

 

«جيل جديد.. حلم جديد»

ويأتي الاجتماع ضمن رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم لبناء جيل جديد من اللاعبين، ووضع أسس واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة تحت شعار «جيل جديد.. حلم جديد».

وتستهدف هذه الرؤية اكتشاف المواهب في مختلف المراحل العمرية، والعمل على تطويرها فنيًا وبدنيًا، وتجهيز عناصر قادرة على الوصول إلى المنتخب الأول وتمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

كما يناقش الاجتماع خطط الإعداد والبرامج الفنية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب احتياجات كل منتخب، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

يأتي ذلك في إطار مساعي اتحاد الكرة لتكوين قاعدة واسعة من اللاعبين المميزين، بما يضمن استمرار تدفق المواهب إلى المنتخبات الوطنية، وخلق أجيال جديدة تمتلك القدرة على المنافسة وتحقيق طموحات الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

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