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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: استقبال الرئيس السيسي وفرحة المصريين بعد كأس العالم وسام على صدرنا

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أبدي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق في كأس العالم 2026 لافتا إلي أن استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبعثة المصرية يعتبر وسام علي صدره كما أن كل كلمة قالها فخامته لها دلالة ومقصد معين ومهم.

قال حسام حسن في كلمته في احتفالية اتحاد الكرة بالمنتخبات الوطنية ، إن الرئيس منح الثقة في الكفاءات المصرية وطالب بالاعتماد علي المدرب المصري بعد النجاحات التي حققها .

أضاف حسام حسن أن منتخب مصر استطاع أن يعيد البسمة علي وجوه الجماهير المصرية ، وعادت الجماهير للالتفاف حول المنتخب بعد الروح والمستوي والنتائج المميزة مؤخرا .

أوضح أن الجهاز الفني للمنتخب يحظي بدعم كامل من مجلس ادارة الاتحاد سواء في عهد المجلس السابق برئاسة جمال علام ، أو المجلس الحالي برئاسة المهندس هاني أبوريدة وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في النجاحات الأخيرة ، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق لتحقيق طموحات الجماهير المصرية .

ووجه العميد التحية للجماهير المصرية سواء داخل مصر أو خارجها علي دعمها ومساندتها باستمرار لمنتخب مصر في كل مكان ويستحقون أن نقاتل من أجل إسعادهم .

وطالب حسام حسن اللاعبين في كل المنتخبات ببذل قصاري جهدهم لتمثيل منتخب مصر بأفضل صورة لأن إسم مصر كبير ويجب أن نكون دائما في الصدارة من خال العمل الجاد والكفاح وببذل كل قطرة عرق .

أشاد حسام حسن بمركز المنتخبات الوطنية الذي أصبح بيتا أساسيا لكل المنتخبات يضم كل الإمكانات التي يحتاجها أي منتخب سواء جهاز فني أو لاعبين من ملاعب وغرف إقامة وصالات جيم واستشفاء وقاعات للمحاضرات والاجتماعات وحمامات سباحة وأماكن للترفيه ، مطالبا جميع المنتخبات باستغلال هذه الفرصة وتقديم نجاحات مع الكرة المصرية في كل البطولات والمحافل الكروية .

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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