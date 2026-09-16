أثناء تبريد آثار النيران.. استشهاد أمين شرطة إثر سقوط سقف عقار بحلوان

استشهد أمين شرطة من قوات الحماية المدنية، أثناء مشاركته في أعمال السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، وذلك إثر سقوط سقف المنزل عليه خلال مرحلة تبريد آثار الحريق.

تفاصيل الواقعة

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، ونجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمباني المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبدأت أعمال إخماد النيران والتعامل مع الحريق.

وأثناء تنفيذ أعمال التبريد والتأكد من عدم تجدد النيران، سقط سقف المنزل، ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.