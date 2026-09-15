بعيدًا عن المستطيل الأخضر.. محمد صلاح يستمتع بأجواء الطبيعة في تركيا

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في تركيا، وظهر خلال الصور وسط المناظر الجبلية والأنهار، في أجواء هادئة بعيدًا عن ضغوط كرة القدم.

محمد صلاح

ونشر صلاح صورًا له خلال جولته وسط الطبيعة، حيث ظهر بجوار أحد الجداول المائية وبين المرتفعات الخضراء، مستغلًا فترة الراحة في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية، وسط تفاعل من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعدما واصل صلاح تألقه مع طرابزون سبور، إذ سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز الكبير على جنتشلربيرليجي بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف وتمريرة حاسمة في الدوري التركي، ويصبح من أبرز لاعبي المسابقة بعد مرور 4 جولات.