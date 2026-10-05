رئيس الأركان اليمني: عملية "فجر اليمن" لن تتوقف حتى استعادة صنعاء

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، انطلاق عملية "فجر اليمن" اليوم، مؤكداً أنها مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

وقال بن عزيز في بيان صحفي إن العملية تهدف إلى استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتطهير كل شبر من أراضي الجمهورية من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأوضح أن القوات المسلحة وكافة التشكيلات ملتزمة بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي.

رسالة طمأنة وتحذير

وطمأن بن عزيز أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتنفيذ مهامها الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن النصر قادم لا محالة.

وحذر أولياء الأمور من الدفع بأبنائهم إلى محارق الميليشيات الحوثية، قائلاً: "مصير كل من يسير في ركب هذه الميليشيات هو الهلاك".

انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا

كشفت مصادر ميدانية في المخا عن انشقاق عناصر حوثية عن قياداتها وفرارها بعد استيلائها على أسلحة خفيفة، بالتزامن مع حالة ارتباك كبيرة في صفوف المتبقين منهم في منطقة الحجرية جنوب تعز.

وأفادت المعلومات بأن متحوثين من أبناء بعض المناطق توقفوا عن مساعدة الجماعة، فيما يواجه المسلحون القادمون من خارج تعز صعوبة في التحرك لعدم معرفتهم بالطرقات، وسط مخاوف من الكمائن وإغلاق الطرق أمامهم.

وأفاد مراسل الإخبارية من اليمن بمصرع القيادي الحوثي منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة أبو نصر الشعف عبداللطيف حمود المهدي اليوم في جبهات باب المندب، مع مصرع قيادات أخرى في معارك جنوب تعز.

وبلغت الحصيلة الأولية لمعارك باب المندب مصرع أكثر من 371 عنصراً من الميليشيا وأسر 32 آخرين.

درع الوطن: حماية الأسير واجب ديني وأخلاقي

من جانبه، أكد قائد قوات درع الوطن على ضرورة التعامل بالحسنى مع كل أسير، قائلاً: "الأسير الذي يلقي سلاحه يصبح في عهدتنا وحمايته واجب ديني وأخلاقي".