أحمد موسى: إثيوبيا تريد قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وليس مركزًا تجاريًا.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إثيوبيا تريد قاعدة عسكرية على البحر الأحمر والصومال، وليس مركزا تجاريا، موضحا أنها دولة هشة وفاشلة، وتصدر أزماتها إلى الخارج.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قادة مصر وإريتريا والصومال والسودان أكدوا رفضهم لأي إجراءات أحادية، مضيفًا: «إحنا دولة شريفة لا تتدخل في شئون أي دولة أخرى».

وأضاف أن إثيوبيا دائمًا تصدر مشاكلها إلى الخارج، ونظام أبي أحمد لديه مشكلات كبيرة في الداخل، مشيرًا إلى أن مجموعة من قادة إفريقيا طلبوا من الرئيس السيسي نقل التجربة التنموية المصرية، وسيرسلون وفودًا لمعرفة التجربة المصرية.

وأوضح: «الرئيس السيسي استقبل أغنى أثرياء أفريقيا بالعلمين على هامش منتدى العلمين - أفريقيا»، مضيفًا أن مصر رغم تحدياتها الاقتصادية لديها تجارب حيوية وتنموية».

وتابع: «قادة أفريقيا أشادوا بالرئيس السيسي بقيادته الحكيمة، وكيف استطاع فعل كل هذه الإنجازات خلال وقت قصير، وطلبوا نقل التجربة المصرية وخصوصًا النقل والإسكان».

وواصل «موسى» حديثه: «حصة مصر لن تنقص مترا مكعبا واحدا، و95% أكل إثيوبيا من جيبوتي، وإثيوبيا تريد أن تُقيم قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، ووالله لن يحدث أبدا، والإعلام التاني بيتكلم عن ما يجري في إثيوبيا».