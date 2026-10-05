شبكات طرق ومشروعات تنموية.. رئيس جهاز تعمير سيناء: حجم أعمالنا 60 مليار جنيه منذ 2014

أكد اللواء أحمد السويفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الأعمال والمشروعات القومية والتنموية التي نفذها الجهاز في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن يقارب 60 مليار جنيه، وشملت مجالات الطرق، شبكات المرافق، الإسكان، المباني الخدمية، والمجمعات الحكومية.



وأوضح السويفي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن نشأة الجهاز تعود إلى عام 1975، وتضمنت مهمته الأساسية آنذاك إعادة إعمار مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد) وتأهيلها عقب حرب أكتوبر المجيدة وإعادة الأهالي والمُهجّرين، واستمر عمله محصوراً في هذه المحافظات حتى عام 1982.



وأشار إلى أنه مع بداية عام 1982، امتد نطاق عمل الجهاز ليملأ كافة سيناء (شمالاً وجنوباً ووسطاً)، وتم تعديل مسماه الرسمي إلى "الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة"، ليصبح الجهة الرئيسية المنفذة للمشروعات التنموية والقومية الكبرى في المنطقة.