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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات بحث المواطنين عن تظلمات بطاقات التموين الموقوفة 2026، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطتها الخاصة بمراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد المخصصة للدعم.

استمرار فتح باب التظلمات وفحص الحالات بشكل فردي

أكدت وزارة التموين أن باب التظلمات ما زال مفتوحًا أمام جميع المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، مشيرة إلى أن كل حالة يتم فحصها بشكل منفصل ودقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق المستحقين الحقيقيين.

وأوضحت الوزارة أنها تتيح للمواطنين فرصة كاملة لتحديث بياناتهم، إلى جانب تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني، وذلك ضمن آليات شفافة تضمن مراجعة دقيقة لكل طلب.

 

إعادة تشغيل البطاقة بعد قبول التظلم

أوضحت وزارة التموين أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، يتم إعادة تشغيل بطاقة التموين، على أن يبدأ صرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد نتيجة التظلم بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من عمليات الفحص التي تقوم بها الجهات المختصة للتأكد من دقة البيانات المقدمة ومدى مطابقتها لمعايير الاستحقاق.

 

خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين

أتاحت الوزارة عدة وسائل للمواطنين لتقديم التظلمات، تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة تحديث البيانات واستكمال نموذج التظلم الإلكتروني.

وبعد ذلك يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات المراجعة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال مركز خدمة العملاء، بما يضمن سهولة الإجراءات وتيسير الخدمات على المواطنين.

 

تنقية البطاقات مستمرة منذ 2019

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين مستمرة منذ عام 2019 وحتى الآن، وذلك في إطار خطة الدولة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن معايير المراجعة تشمل عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مستوى الدخل والقدرة المالية للمواطن.

وتتضمن هذه المؤشرات أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الأنشطة التجارية والشركات، والأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس دولية، إضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة، وكذلك أصحاب الممتلكات مرتفعة القيمة.

كما تشمل المراجعة حالات الوفاة، والمسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، إلى جانب البطاقات التي لم يتم استخدامها في صرف المقررات التموينية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استمرارها أو إيقافها.

 

التظلم والتحديث الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أتاحت إمكانية تحديث البيانات وتقديم التظلمات بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، مع إمكانية إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الدخل أو الملكية.

وأوضح أن بعد استكمال الخطوات الإلكترونية، يتم إنهاء الإجراءات داخل مكاتب التموين المختصة لمراجعة البيانات والتحقق من صحتها بشكل دقيق.

 

العدالة الاجتماعية أساس قرارات الإيقاف

من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف بطاقات التموين تستند إلى محددات واضحة للعدالة الاجتماعية أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الوزارة بدأت فتح باب التظلمات منذ 14 يونيو، مع إتاحة تحديث بيانات الدخل والملكية والحيازة عبر منصة مصر الرقمية قبل استكمال إجراءات التظلم رسميًا.

وأضاف أن مديريات التموين تتولى فحص جميع الطلبات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد القرار.

 

محددات الاستحقاق ومعايير المراجعة

أكد مساعد وزير التموين أن معايير العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تعكس مستوى القدرة الاقتصادية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة توجيه الدعم التمويني بشكل عادل، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن كفاءة منظومة الدعم في مصر.

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