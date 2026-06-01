أخبار البلد

منع اصطحاب التليفون المحمول والسماعات بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية ، منع اصطحاب التليفون المحمول  أو أي أجهزة إلكترونية  كالسماعات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سواء مع الطلاب أو الملاحظين ، مشددة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لمن يخالف التعليمات

وحذرت إدارة العمرانية التعليمية ، طلاب الصف الثالث الإعدادي من حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حيث قالت إدارة العمرانية التعليمية، إن اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة يضع الطالب تحت طائلة القانون ويجعله عرضة لعقوبات قد تغيّر مسار مستقبله بالكامل.

وأضافت : أنه مجرد تصوير أو نشر أو تداول أسئلة أو إجابات الامتحانات يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بـ:

  •  الحبس من سنتين إلى سبع سنوات
  •  غرامة مالية من ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه

واستكملت إدارة العمرانية التعليمية : أن الشروع في الغش أو المساعدة عليه يعرض مرتكبه لـ:  الحبس ،  وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه ، ويُحرم الطالب من استكمال الامتحان، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الثاني ، تواصل إدارة الهرم التعليمية جهودها المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باللجان الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

ومن جانبها، تابعت دكتوره نجوى مدير عام إدارة الهرم التعليمية، جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، حيث يتم تجهيز 49 لجنة امتحانية لاستقبال 19051 طالبًا وطالبة من أبناء الإدارة، لاجتياز امتحانات الشهاده الاعداديه ... مع التأكيد على بدء جاهزية اللجان وتوفير سبل الراحة والأمان داخلها.

▪️كما شددت مدير عام إدارة الهرم التعليمية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، والتصدي لكافة محاولات الإخلال بأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، مؤكدةً أنها تتمنى لأبنائها الطلاب دوام التوفيق والنجاح، وأن تكلل جهودهم بالتفوق والتميز.

