الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع كبير.. سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
أمل مجدى

سعر الدولار اليوم …تستأنف البنوك في مصر العمل صباح اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي استمرت نحو 6 أيام، وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميا في البنك المركزي بقيمة 1.33 جنيه؛ ليسجل اليوم 52.36 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

 52.29 جنيه للشراء.

 52.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

 52.28 جنيه للشراء.

 52.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

 52.27 جنيه للشراء.

 52.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

 52.25 جنيه للشراء.

 52.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي إلى:

 52.23 جنيه للشراء.

 52.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة لنحو:

 52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC، لنحو:

 52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني لنحو: 

 52.15 جنيه للشراء.

 52.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

 52.13 جنيه للشراء.

 52.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو :

52.22 جنيه للشراء.

 52.36 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر 

 52.27 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.30 جنيه.

أرشيفية

