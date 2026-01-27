قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

3 قوافل طبية مجانية في مدينة الحمام بمطروح

ايمن محمود

تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع مديريتى الصحة والتربية والتعليم بمطروح  ( 3) قوافل طبية مجانية لأهالى مدينة الحمام  خلال الفترة من 29-31 يناير الجارى 

واوضح الدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح انه من المقرر ان  تقدم القافلة خدمات ( الكشف والعلاج والتحاليل) بالمجان لأهالي مدينة الحمام على مدار 3 أيام خلال الفترة من 29-31 يناير الجارى 

واوضح ان القافلة الأولى تبدء بعد غد  الخميس 29 يناير الجارى بمقر مدرسة الفاروق عمر الإبتدائية  اما القافلة الثانية يوم الجمعة 30 يناير الجارى بمقر مدرستى الشيخ صابر وكرم سبيته والقافلة الثالثة يوم السبت 31 يناير الجارى بمقر مدرسة ساحل العميد بالعميد وبمدرسة عمرو بن العاص بمنطقة فنوش بالحمام.

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع ممثلي الهيئة الهندسية أعمال مراحل رصف وتطوير 100 كيلو داخل مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والأستاذ ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح ومديري الإدارات المعنية.

وأوضح ممثلو الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع أنه تم خلال المشروع تحديد أسبقيات وأولويات التنفيذ ومنها 5 طرق بمسافة 26 كم في صيف 2024 ، و18 كم في صيف 2025 وتم تسليمها ، وجارى حاليا بأولويات التنفيذ مسافة 56 كم منها 39 من بشارع علم الروم والريفية وطريق عجيبة مع الإنتهاء منها قبل بدء موسم الصيف القادم 2026، ومتابعة التنسيق المستمر مع جميع الجهات المسئولة عن مد شبكات البنية التحتية سواء من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والكهرباء والغاز وغيرها

مشيرا إلى أنه مع الأعمال الجارية بشارع علم الروم ومراعاة أهمية الطريق والمشروعات المستقبلية بما يليق تم عمل مسار دراجات بطول 6 كم بالإضافة إلى الأرصفة وأحواض زرع وتشجير ومقترح عمل مسافات للوحات إعلانية

مع أعمال إنارة على جانبى الشارع .

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مع التوجيه بالتنسيق والمتابعة المستمرة للإسراع في إنهاء الأعمال وإزالة أى عقبات للإنتهاء من كافة أعمال التطوير قبل بدء موسم الصيف القادم

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

