أصل الحكاية

كريستيانو رونالدو وبرشلونة.. صفقة لم تكتب وكادت تغير تاريخ كرة القدم

أمينة الدسوقي

قبل أن يصبح رمزا لريال مدريد، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبا جدًا من ارتداء قميص برشلونة الإسباني ففي صيف 2003، وبينما كان لاعب سبورتنغ لشبونة الشاب يتألق، دخلت كبرى الأندية الأوروبية في سباق ضمه، من بينها برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، إنتر ميلان، ميلان وفالنسيا.

تفاصيل الصفقة التي لم تتم

كشف خورخي مينديز، وكيل أعمال كرستيانو رونالدو السابق، أن برشلونة كان جادا في محاولة التعاقد مع اللاعب، موضحا :"كانوا يعدون العقود وعرض علي أحدهم 8 ملايين يورو. أي وكيل آخر كان سيوافق على الفور".

لكن مينديز أوضح أن الاختيار لم يكن مجرد مسألة مالية، بل كانت الأولوية لمسيرة اللاعب: "اتصلت بكريس وقلت له أهم شيء الآن هو مسيرتك المهنية، وليس المال".

مانشستر يونايتد النقطة الحاسمة

السبب وراء انضمام كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد كان وعد السير أليكس فيرغسون: "أخبرني أن كريستيانو سيلعب على الأقل في 50% من المباريات".

هذا الوعد جعل مينديز يوافق على انتقال نجمه إلى النادي الإنجليزي، ليبدأ حينها رحلة الأسطورة التي عرفها العالم لاحقًا.

كيف كان يمكن أن يتغير التاريخ

لو نجحت الصفقة، لما أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد بـ451 هدفا، ولما حقق أربع ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي بين 2014 و2018 وربما كان مستقبل ليونيل ميسي أيضًا مختلفا، إذ لم يكن من المؤكد أن برشلونة كان سيمنحه الفرصة التي حصل عليها في 2004، أو أن الثنائي ميسي ورونالدو كان سيصبحان خصمين على ملعب واحد.

من جهة أخرى، ربما كان برشلونة الفريق الذي يحقق مع رونالدو الـ16 بطولة التي حققها لاحقًا مع ريال مدريد، لتصبح تاريخ كرة القدم الإسبانية مختلفا تماما.

صفقة ضائعة وغيرت مسار الأساطير

قصة كريستيانو رونالدو وبرشلونة تظل واحدة من أكبر "ماذا لو" في تاريخ كرة القدم، صفقة لم تتم لكنها كانت لتعيد رسم ملامح اللعبة في العقدين الماضيين.

