ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
أصل الحكاية

25 مرة في التسلل.. سر تكرار سقوط كريستيانو رونالدو في الفخ؟

أمينة الدسوقي

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، قائمة أكثر اللاعبين وقوعا في مصيدة التسلل بدوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، في رقم يثير الجدل حول أسباب تراجع دقته في التحركات الهجومية رغم خبرته الطويلة.

رونالدو في الصدارة رقما

بحسب ما كشفه الإعلامي خالد الشنيف، احتسبت ضد رونالدو 25 حالة تسلل خلال مباريات النصر هذا الموسم، ليعتلي صدارة القائمة على مستوى الدوري.

وجاء في المركز الثاني الزامبي فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء بـ21 حالة تسلل، يليه المغربي مراد باتنا جناح الفيحاء بـ15 مرة، ما يعكس اعتماد بعض الفرق على الكرات المباشرة خلف الدفاع.

مباراة ضمك تكشف المشكلة

وشهدت مواجهة النصر أمام ضمك، التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 2-1، تكرار ظاهرة وقوع رونالدو في التسلل، حيث ظهرت عدة لقطات كان فيها النجم البرتغالي متقدما بخطوة واضحة على مدافعي الخصم قبل تمرير الكرة.

هذه الحالات أعادت تسليط الضوء على التناغم المفقود أحيانا بين رونالدو وزملائه داخل الملعب.

ضغط نفسي وقرارات تمرير خاطئة

أحد أبرز أسباب المشكلة يتمثل في الضغط النفسي الذي يمارسه وجود رونالدو داخل الفريق، حيث يطلب الكرة باستمرار، ما يدفع بعض زملائه لاتخاذ قرارات متسرعة بتمرير الكرة له حتى وإن كان في وضعية تسلل.

ويرى محللون أن لاعبين كبار مثل جواو فيليكس أو كينغسلي كومان كانوا سيتجاهلون التمرير في مثل هذه الحالات، عكس ما يحدث من بعض لاعبي النصر الذين يفضلون تمرير الكرة لرونالدو تحت الضغط الجماهيري والإعلامي.

العامل البدني السن يلعب دوره

لا يمكن إغفال العامل البدني في تفسير الظاهرة، فالنجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما فقد جزءا من مرونته وسرعته في الانطلاق، وهو ما أثر على توقيت تحركاته خلف الدفاع، وجعله أكثر عرضة للوقوع في مصيدة التسلل مقارنة بمراحل سابقة من مسيرته.

أعلى لاعب أجرا في العالم

ورغم هذه الأرقام الفنية، لا يزال رونالدو يتربع على قمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، عقب تجديد عقده مع النصر في يوليو الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ويحصل قائد النصر على راتب سنوي يقدر بـ260 مليون يورو، ليبتعد بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه في عالم كرة القدم، بل وحتى عن أعلى اللاعبات أجرًا في العالم.

فارق خيالي في الرواتب

وبحسب تقارير صحفية، يتجاوز راتب رونالدو السنوي بأضعاف راتب الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، التي تتقاضى نحو مليون يورو سنويا، ما يعكس الفارق الهائل في العوائد المالية بين كرة القدم الرجالية والنسائية.

