الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية

أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحث مع قائد قوة المهام المشتركة في القيادة الوسطى الأمريكية آخر التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة، وذلك في إطار الاتصالات المستمرة المتعلقة بالأوضاع الإقليمية.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت، اليوم الثلاثاء، سيارة مدنية في منطقة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة أسفرت عن استشهاد كل من سامر علاء حطيط (22 عامًا) لبناني الجنسية، وأحمد عبد النبي رمضان (22 عامًا) مصري الجنسية ومن مواليد لبنان، بعد أن استهدفت الطائرة الإسرائيلية السيارة بثلاثة صواريخ موجهة على طريق دوحة كفررمان باتجاه كفرتبنيت، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأضافت الوكالة أن الضحيتين فارقا الحياة متأثرين بجراحهما البليغة.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مرتفعات الجبور جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في تصعيد جديد يشهده الجنوب اللبناني.