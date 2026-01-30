استمرار فعاليات القافلة الطبية المتكاملة بمدينة سفاجا

تواصل القافلة الطبية المتكاملة بمدينة سفاجا، أعمالها لليوم الثاني وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من أهالي المدينة، في إطار الدور الاجتماعي للأزهر الشريف وتعزيز منظومة الخدمة المجتمعية والطبية، وتقديم أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وتستمر أعمال القافلة حتي يوم الأحد الموافق 1 /2 / 2026م حيث تم التنسيق على النحو التالي :

#يوم السبت الموافق 31 / 1 / 2026 : عيادتا الباطنة والأطفال ستكون بمقر الوحدة الصحية بسفاجا البلد .

#يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 2026 : عيادتا الباطنة والأطفال ستكون بمقر قرية النصر بالكيلو 85 ، ضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف المناطق.

#باقي التخصصات كما هي بمقر مستشفى سفاجا المركزي.

وتأتي القافلة تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبدعم الوزير عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر ، وبمتابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا.

وتُنفذ القافلة الطبية بالتنسيق بين جامعة الأزهر ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، وتهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة بالمجان .

وتضم القافلة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في العديد من التخصصات الطبية، من بينها:

الباطنة وأمراض المناعة، طب وجراحة العيون، المخ والأعصاب، الجراحة العامة، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الفم والأسنان، الأطفال، العظام، والتخدير.

كما تشمل الخدمات المقدمة توقيع الكشف الطبي بالمجان، وإجراء الجراحات اللازمة داخل مستشفى سفاجا المركزي، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الأزهر الشريف لاستكمال العلاج.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن الإقبال الكبير من المواطنين يعكس أهمية القوافل الطبية في تلبية الاحتياجات الصحية للأهالي، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة ومؤسساتها على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.