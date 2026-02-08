شريف سلامة: كنت بحب تصوير الحيوانات وذهبت للتمثيل

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن.

وخلال اللقاء قال شريف سلامة، إن :"التمثيل أخذني من انطوائيتي، وبدأت بالتصوير، وفكرت في الدراسة في هذا المجال وتصوير الحيوانات، وكنت بحب المزيكا بهدف عدم الممل".

وتابع أن تعلمت النوتة والبيانوا وحبيت المزيكا ولم اتمكن من دخول للدراسة الاكاديمية في هذا المجال، ومجموعي في الثانوية العامة 50% والمطلوب 55% ولم ألحق بالدراسة الاكاديمية لهذا السبب.

وأكمل أن :"بحب الفن ولا أعرف منذ الصغر وكنت قبل النوم أحب أرتب يومي وعندي سؤال طيلة الوقت عن ما سيحدث في حياتي".

ونشرت إسعاد يونس البرومو الرسمي للحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وقالت فيه: "الليلة شريف سلامة هيكشف أسراره وحكاياته، الساعة 10:00 مساءً على DMC".

جدير بالذكر، يشارك الفنان شريف سلامة في مسلسل "على قد الحب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026.

يشارك في مسلسل «على قد الحب»جانب نيللي كريم وشريف سلامة كلا من مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم،من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث «على قد الحب» حول العلاقات العاطفية والروابط الأسرية، وما يطرأ عليها من صدامات وتناقضات بين الحب والخلاف، في معالجة درامية إنسانية يُتوقع أن تحجز مكانًا بارزًا ضمن سباق مسلسلات رمضان 2026

