كاتب صحفي: «حياة كريمة» أكبر مبادرة تنموية غيّرت شكل الريف المصري

أكد الكاتب الصحفي كمال ريان أن مبادرة حياة كريمة تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أنها تستهدف بناء الإنسان المصري بشكل متكامل من خلال تطوير خدمات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق.

وأوضح كمال ريان خلال تصريحات علي قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تستهدف تحسين حياة نحو 60% من سكان مصر، خاصة أهالي الريف الذين عانوا لسنوات طويلة من نقص الخدمات والتنمية، ما تسبب في اتساع الفجوة بين الريف والحضر وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى.

وأشار إلى أن المبادرة غيّرت دور المواطن الريفي، ليصبح شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، من خلال التواصل المباشر مع الأهالي داخل القرى للتعرف على احتياجاتهم الحقيقية، مؤكدًا أن هذا النهج ساهم في تحسين جودة الحياة داخل الريف المصري بصورة غير مسبوقة.