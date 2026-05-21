افتتاح مشروع تطوير وتوسعات مدرسة جمصة شرق الإعدادية الثانوية



أجرى الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم الخميس ، جولة افتتاحية لعدد آخر من المشروعات احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، حيث رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

وبدأ " المحافظ " جولة اليوم بإفتتاح أعمال التوسع والتطوير ورفع الكفاءة بمدرسة جمصة شرق الإعدادية الثانوية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

حيث جاء ذلك بحضور النائب فوزى الجوجرى عضو مجلس النواب و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

تفقد المدرسة

وتفقد" المحافظ " الفصول الدراسية والأعمال التى تم تنفيذها بالمدرسة، ليصل عدد الفصول بها ٢٤ فصل ،مشيدًا بمستوى التطوير الذى يساهم فى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مؤكدًا حرص الدولة على دعم قطاع التعليم باعتباره أحد أهم محاور التنمية وبناء الإنسان.

المنشآت التعليمية

وأكد "محافظ دمياط" أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ خطة متكاملة للتوسع فى رفع كفاءة المنشآت التعليمية، بما يسهم فى تقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وخلال الافتتاح أشاد " المحافظ " بالالقاء المتميز الذى قدمته آلاء شعبان الطالبة بالصف الثالث الاعدادى بالمدرسة معربًا عن خالص امنياته لها بالتوفيق، كما أعرب أهالي القرية عن تقديرهم البالغ لجهود محافظ دمياط لخدمة المحافظة وأبنائها