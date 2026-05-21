رفع القمامة وصيانة كشافات الإنارة بشوارع وقرى فارسكور بدمياط

شن مجلس مركز ومدينة فارسكور، بمحافظة دمياط، بإشراف المهندس ميمى السعداوي رئيس مركز ومدينة فارسكور، عدد من الحملات اليومية، لتكثيف حملات النظافة بمدن ومراكز المحافظة وخلق بيئة آمنة للمواطنين .

تجمعات القمامة



وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة بمعدات الوحدة بالمدينة ومن ثم نقلها بسيارات الوحدة إلى المقلب العمومى بأبو جريدة.

رفع الاتربة والتركمات



كما قامت فرق العمل برفع الأتربة و التراكمات و تمهيد الطرق بالإضافة إلى مواصلة الأعمال اليومية المستهدفة كلا فى نطاقه .

يأتى ذلك فى إطار خطة العمل اليومى لمنظومة النظافة الرامية لمنع التراكمات و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

كما تم الإشراف على أعمال صيانة كشافات الإناره بالشوارع والميادين ورفع كفاءتها بنطاق كل قرية لتصحيح الرؤية البصرية للمواطنين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط بشأن ازاله ورفع القمامة من الشوارع حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

