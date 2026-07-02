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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسالة غامضة تظهر في آيفون أثناء الشحن.. ماذا تعني Slow Charger؟

Slow Charger في آيفون
Slow Charger في آيفون
شيماء عبد المنعم

أوضحت شركة آبل Apple، تفاصيل جديدة حول إشعارات الشحن في هواتف آيفون، بعد أن أثارت رسائل مثل “Slow Charger” بعض الالتباس بين المستخدمين، خاصة مع تطور أنظمة iOS في السنوات الأخيرة.

وكانت إصدارات سابقة من نظام iOS 18 قد قدمت تحسينات كبيرة على تجربة المستخدم، من بينها إعادة تصميم شاشة القفل والشاشة الرئيسية، إلى جانب إدخال ميزات الذكاء الاصطناعي تحت اسم Apple Intelligence، وكذلك إضافة تنبيهات توضح عندما يكون الشحن بطيئا.

رسالة “Slow Charger” لا تعني وجود عطل

وبحسب آبل، فإن ظهور رسالة “Slow Charger” على شاشة القفل لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في الشاحن أو الكابل أو حتى الهاتف نفسه، بل يشير غالبا إلى أن الجهاز يعمل في ظروف تؤدي إلى تقليل سرعة الشحن.

وتوضح الشركة أن السبب الأكثر شيوعا هو ارتفاع درجة حرارة الهاتف، حيث يقوم النظام تلقائيا بتقليل سرعة الشحن لحماية البطارية حتى تعود درجة الحرارة إلى المستوى الطبيعي.

رسالة “Slow Charger” لا تعني وجود عطل

تحديث جديد في iOS 26

ومع إصدار iOS 26، أصبحت الرسائل أكثر وضوحا، إذ يمكن للمستخدمين الآن رؤية تنبيه باسم الشاحن غير المتوافق أو “Incompatible Charger” داخل إعدادات البطارية في حال اكتشف النظام أن الشاحن المتصل لا يوفر طاقة مناسبة للشحن بشكل صحيح.

أسباب بطء الشحن

تشير آبل إلى أن بطء الشحن قد يحدث في عدة حالات، أبرزها:

- ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط.
- استخدام باور بانك في أجواء حارة.
- استخدام شاحن منخفض القدرة أو غير مناسب.
- تشغيل الهاتف أثناء الشحن في مهام ثقيلة مثل الألعاب أو التصوير أو البث.

كما تؤثر بعض العوامل الأخرى مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الشحن أو تشغيل تطبيقات تستهلك موارد عالية على سرعة الشحن بشكل ملحوظ.

نصائح لتحسين سرعة الشحن

وتؤكد آبل أن أفضل تجربة شحن تتحقق عند ترك الهاتف دون استخدام أثناء الشحن، مع تجنب تشغيل التطبيقات الثقيلة أو استخدام ملحقات إضافية أثناء الشحن اللاسلكي.

وبالنسبة للسرعة المثلى، فإن أجهزة آيفون الحديثة مثل iPhone 16 وما بعده يمكنها الوصول إلى 50% شحن خلال 20 دقيقة عند استخدام شاحن بقدرة 40 واط أو أكثر.

كما تدعم الشواحن اللاسلكية الحديثة بتقنية Qi2 قدرة تصل إلى 25 واط، مما يتيح شحن الهاتف حتى 50% خلال حوالي 30 دقيقة، بينما تؤدي بعض الملحقات أو الظروف غير المثالية إلى خفض السرعة إلى مستويات أقل بكثير.

وتوصي آبل باستخدام شواحن بقدرة لا تقل عن 7.5 واط، مشيرة إلى أن استخدام الشاحن القديم بقدرة 5 واط سيؤدي إلى بطء واضح في عملية الشحن مقارنة بالحلول الحديثة.

شحن آيفون Slow Charger في آيفون إشعارات الشحن في آيفون الشحن البطيء

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