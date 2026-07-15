انقطاع المياه عن الإسماعيلية لمدة 6 ساعات حتى السبت المقبل

أعلنت محافظة الاسماعيلية عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة الإسماعيلية بالكامل يوميًا، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، وذلك في إطار تنفيذ أعمال تطهير الترعة.

وأوضحت أن الانقطاع سيكون يوميًا من الساعة 11:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 صباحًا، لحين الانتهاء من أعمال التطهير، مؤكدة أن الإجراء يأتي لضمان استكمال الأعمال اللازمة بكفاءة.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال ساعات الانقطاع، تفاديًا لأي معاناة.

كما تقدمت باعتذار للمواطنين عن هذا الإجراء المؤقت، مثمنةً تفهمهم وتعاونهم، ومؤكدة أن الأعمال تستهدف تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على كفاءة منظومة مياه الشرب.