7 خطوات لتطوير مهاراتك في الإجازة الصيفية.. الأزهر للفتوى يكشف عنها

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإجازة الصيفية تمثل فرصة حقيقية للشباب لتنمية مهاراتهم واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع، داعيًا إلى استغلال هذه الفترة في التعلم واكتساب الخبرات والابتعاد عن إهدار الوقت، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح المركز أن طريق التميز يبدأ من الإنسان نفسه، مشيرًا إلى أن تطوير المهارات يحتاج إلى خطة واضحة تقوم على التعلم المستمر، وترك التسويف، ومراجعة التقدم بشكل دوري من خلال تقييم ما تم تعلمه، والأفكار والمهارات التي اكتسبها الشخص حتى يصل إلى أهدافه.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن أولى خطوات تطوير الذات تتمثل في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية، من خلال متابعة الدورات التعليمية، وقراءة المقالات النافعة، والاستماع إلى المحتوى الذي يثري الفكر ويزيد المعرفة، بدلًا من إضاعة الوقت في التصفح العشوائي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ».

وأضاف المركز أن العمل خلال الإجازة الصيفية يعد فرصة ذهبية لاكتساب الخبرات العملية والمهارات الحياتية، إذ يسهم في تنمية روح المسؤولية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التواصل والانضباط والاعتماد على الذات، إلى جانب مساعدة الشباب على تحديد مساراتهم المهنية المستقبلية.

وأكد المركز أهمية تعلم أكثر من مهارة في سن مبكرة، موضحًا أن بناء رصيد متنوع من المهارات والمعارف، سواء في التخصص أو اللغات أو الثقافة الدينية أو المهارات العملية، يسهم في تعزيز فرص النجاح، مستشهدًا بقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «قيمة كل امرئ ما يحسن».

كما دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى تعليم الآخرين ما يتم تعلمه، موضحًا أن نقل المعرفة يساعد على تثبيت المعلومات، واكتشاف جوانب الضعف، وتنمية القدرة على الشرح والتعبير، فضلًا عن نيل أجر نشر العلم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا».

طالع سير العلماء والناجحين

وأشار المركز إلى أهمية قراءة سير العلماء والناجحين والاقتداء بالمجتهدين والمثابرين، لما لذلك من أثر في تحفيز الشباب على تحقيق أهدافهم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها».

وأوضح المركز أن الترويح المباح وتجديد النشاط بين الحين والآخر يعدان من الوسائل المهمة لاستعادة التركيز وصفاء الذهن، بما يساعد على مواصلة رحلة التعلم والعمل بكفاءة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حنظلة رضي الله عنه: «يا حنظلة ساعة وساعة».

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن الاستمرار وعدم الاستسلام يمثلان أساس النجاح في رحلة التعلم، موضحًا أن المثابرة تحول التعلم إلى عادة يومية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»، كما ختم منشوره بقول الشاعر: «على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم»

مؤكدًا أن العزم والاجتهاد هما الطريق الحقيقي لبناء الشخصية والارتقاء بالمهارات وتحقيق النجاح.