مسئول أمريكي: المحادثات بين إسرائيل ولبنان كانت مثمرة وإيجابية

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي جرت في روما بين ممثلي إسرائيل ولبنان، اليوم /الأربعاء/، انتهت عقب يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية.

وأضاف المسئول - حسبما أوردت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - "اتفقنا على هيكل عملية المنطقة التجريبية ومبادئها التوجيهية، على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وتنفيذها خلال الأيام المقبلة".

وأكد أن المحادثات ستنتقل الآن إلى مرحلة فنية، والتي ستركز على تنفيذ جميع جوانب الاتفاق الإطاري المبرم الشهر الماضي، والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.