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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من البيروقراطية إلى النافذة الواحدة.. كيف يستهدف قانون جهاز مستقبل مصر تسريع الاستثمار؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

يرسم قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ملامح مرحلة جديدة في إدارة الاستثمار داخل مناطق التنمية، بعدما أقر مجلس النواب مواد تمنح الجهاز أدوارًا تنظيمية واسعة تشمل تسجيل الشركات، ومنح التراخيص، وتنظيم تخصيص الأراضي، وتوفير حوافز تستهدف جذب المزيد من المشروعات.

وتستهدف المواد الجديدة تعزيز دور جهاز مستقبل مصر في إدارة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمشروعات، بما يدعم خطط الدولة للتنمية والاستثمار.

ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة

وشملت الموافقات البرلمانية المادة (31) من مشروع القانون، التي منحت جهاز مستقبل مصر اختصاص تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لعمل الجهاز.

وبموجب هذه المادة، تصبح إجراءات تسجيل الشركات والحصول على التراخيص داخل تلك المناطق مرتبطة بالجهاز، بما يساهم في توحيد مسار التعامل الإداري أمام المستثمرين وتقليل الإجراءات المتعددة.

كما نظم مشروع القانون، من خلال المادة (32)، آليات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو حق الانتفاع، مع مراعاة عدد من المعايير، من بينها حجم المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد التنموي المتوقع.

وأكدت المادة استمرار العمل بالقواعد العامة المنظمة لتخصيص الأراضي الواردة في قانون الاستثمار، مع منح الجهاز صلاحية تنظيم التفاصيل التنفيذية بما يتناسب مع طبيعة مناطق التنمية المستدامة.

وفي إطار دعم جذب الاستثمارات، نصت المادة (33) على منح المشروعات المقامة داخل مناطق التنمية المستدامة المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة، وفقًا لطبيعة كل منطقة وتصنيفها.

وتأتي هذه الخطوة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في مشروع القانون، حيث تحدد بشكل واضح آليات تشغيل مناطق التنمية المستدامة، وتوفر منظومة متكاملة لتنظيم دخول الشركات، وتخصيص الأراضي، والاستفادة من الحوافز، بما يعزز قدرة هذه المناطق على جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

جهاز مستقبل مصر مجلس النواب تخصيص الأراضي تسجيل الشركات

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