قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: لدينا مواهب في كل قرية ونجع.. واكتشافها يجب أن يكون أولوية
الصحة: علاج متكامل لإدمان الإنترنت يبدأ بالتقييم النفسي وينتهي بإعادة التأهيل والدمج المجتمعي
أحمد موسى: ملف الناشئين في الأندية كارثي.. وإصلاح الكرة المصرية يبدأ من القاعدة
نصابين.. خلافات داخل جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا بسبب وعود الحصول على الجنسية
بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص
احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة
فيديو لسيدة تطعم قطة في الشارع يثير تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الخارجية التشيكي يدعو الإسرائيليين لزيارة بلاده: الأكثر أمانًا في أوروبا
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون «ريبوست» لمواجهة الظواهر المخلة بالنظام العام
رئيس الوزراء العراقي أمام الكونجرس: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة
توقعات بتراجع مبيعات المنازل في كندا العام الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جهاز مستقبل مصر للتنمية بوابة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل أحد أهم المشروعات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال الجهمي إن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمنحه مرونة إدارية ومالية أكبر، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة، وتبسيط الإجراءات، ودعم بيئة الاستثمار، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في إقامة المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي والصناعي داخل الصحراء الشرقية والغربية، من خلال إنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل فاتورة الاستيراد.

 زيادة الإنتاج الزراعي

وأضاف أن تلك المشروعات سيكون لها دور كبير في زيادة الإنتاج الزراعي، ورفع معدلات الصادرات المصرية، وخلق آلاف فرص العمل للشباب، فضلًا عن إحداث تنمية عمرانية واقتصادية حقيقية خارج نطاق الوادي الضيق، بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة ويخفف الضغط عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار الجهمي إلى أن جهاز مستقبل مصر سيكون أحد الأذرع الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تعتمد على الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد الجهمي أن التوسع الزراعي وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يصاحبه إنشاء مجمعات متكاملة للتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، تضم مصانع لتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة، وتصنيع التمور والزيوت والأعلاف، وتجفيف الحاصلات الزراعية، إلى جانب إقامة مناطق صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية لإنتاج الغذاء والدواء والمنتجات الحيوية.

وأوضح أن هذه المشروعات ستسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الدخل القومي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تمتلك اليوم بنية تحتية قوية تؤهلها لتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الطرق والكباري والطاقة والموانئ والمناطق اللوجستية تمثل قاعدة أساسية لنجاح مشروعات جهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن هذه البنية المتطورة تسهل عمليات نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتدعم حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الجهمي أن الدولة تمتلك أيضًا مقومات كبيرة للتوسع في التنمية، من خلال استغلال الأراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح، والاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

ووأكد على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيقود مرحلة جديدة تعتمد على الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة خارج الوادي الضيق، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

مجلس الشيوخ جهاز مستقبل مصر مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحمد فاروق الجهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

ترشيحاتنا

أرشيفية

ناقد رياضي: منتخب مصر كان قادرًا على بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2026

توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

توليد 1000 ميجاوات.. شمس الصناعة مبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية

ارشيفية

80 % من القهوة مغشوشة.. علامات تفرق بين البن الأصلي والمضروب

بالصور

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

بعد حذفك .. خطوات عودتك مرة أخرى على بطاقات التموين

تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حلقة منى الشاذلى

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

فيديو

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد