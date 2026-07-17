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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون ببديل جديد لـ iCloud.. وسامسونج تثير الجدل بسبب شرط جديد في تطبيق Health

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون ببديل جديد لـ iCloud
 

يعمل تطبيق واتساب، بهدوء على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابية خاصة بمستخدمي هواتف آيفون، في خطوة قد تمنح مستخدمي نظام iOS لأول مرة بديلا فعليا عن خدمة iCloud لحفظ النسخ الاحتياطية للمحادثات.


وداعا لمونتاج الفيديو.. تطبيق جديد يحول صورك إلى فيديوهات جاهزة للنشر
 

أطلقت شركة Reelful، تطبيقا جديدا لأجهزة آيفون يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف إلى مقاطع “الريلز” احترافية وجاهزة للنشر على منصتي إنستجرام وتيك توك، دون الحاجة إلى أي خبرة في تحرير الفيديو.


بعد انتظار دام نحو عامين.. الصين تسمح بتشغيل Apple Intelligence على آيفون
 

اجتازت خدمة آبل Apple Intelligence أخيرا العقبة التنظيمية الأكبر في الصين، بعدما حصلت على موافقة إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC، ما يمهد الطريق لإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي على هواتف آيفون داخل السوق الصينية لأول مرة.


تحذير عاجل.. لا تضع هاتفك في الثلاجة عند ارتفاع حرارته
 

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة تدعو إلى وضع الهاتف داخل الثلاجة لبضع دقائق عند ارتفاع حرارته، باعتبارها وسيلة سريعة لتبريده، لكن خبراء الصيانة وشركات الهواتف يؤكدون أن هذه الحيلة قد تتسبب في أضرار جسيمة للجهاز بدلا من حمايته.


إما بياناتك أو فقدانها.. سامسونج تثير الجدل بسبب شرط جديد في تطبيق Health
 

أثارت شركة سامسونج، موجة من الانتقادات بعد إضافة خيار جديد في تطبيق Health يطلب من المستخدمين الموافقة على استخدام بياناتهم الصحية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تحذير يفيد بأن رفض الموافقة سيؤدي إلى إيقاف مزامنة البيانات وحذف جميع البيانات المخزنة في حساب المستخدم.

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