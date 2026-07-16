إما بياناتك أو فقدانها.. سامسونج تثير الجدل بسبب شرط جديد في تطبيق Health

أثارت شركة سامسونج، موجة من الانتقادات بعد إضافة خيار جديد في تطبيق Health يطلب من المستخدمين الموافقة على استخدام بياناتهم الصحية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تحذير يفيد بأن رفض الموافقة سيؤدي إلى إيقاف مزامنة البيانات وحذف جميع البيانات المخزنة في حساب المستخدم.

وبحسب تقرير نشره موقع Cybernews، ظهر الخيار الجديد ضمن إعدادات الخصوصية في التطبيق، ويطلب موافقة المستخدم على استخدام بياناته الصحية لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ سامسونج، بما في ذلك مراجعتها من قبل أشخاص ضمن عمليات تطوير النماذج.

ما البيانات التي تطلبها سامسونج؟

لا يقتصر الأمر على بيانات النشاط البدني أو عدد الخطوات، بل يشمل مجموعة واسعة من المعلومات الصحية الحساسة، من بينها:

- قياسات الجسم.

- السجل الغذائي.

- بيانات النوم.

- سجلات الأدوية، بما في ذلك أسماء الأدوية والجرعات.

السجلات الطبية مثل التشخيصات ونتائج الفحوصات.

بيانات متابعة الدورة الشهرية.

كما تتوسع البيانات المطلوبة عند ربط التطبيق بأجهزة Galaxy Watch أو Galaxy Ring، لتشمل:

- مؤشرات العمر البيولوجي.

- نسبة الدهون في الجسم.

- معدل تباين نبضات القلب.

- درجة حرارة الجلد.

- مستويات الأكسجين في الدم.

- رفض الموافقة يعني فقدان المزامنة

يحذر التطبيق المستخدمين من أن رفض الموافقة أو سحبها لاحقا سيؤدي إلى إيقاف مزامنة البيانات مع حساب سامسونج، إضافة إلى حذف جميع البيانات الصحية التي تمت مزامنتها بشكل دائم.

تطبيق Health

انتقادات واسعة

أثار القرار ردود فعل غاضبة بين المستخدمين، خاصة أن تطبيق Health تجاوز مليار عملية تنزيل على متجر جوجل بلاي ويستخدمه نحو 65 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم، كما أن السياسة الجديدة تشمل أيضا مستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون.

ويرى منتقدون أن ربط استمرار عمل الخدمة بالموافقة على استخدام البيانات في تدريب الذكاء الاصطناعي يتعارض مع مفهوم الموافقة الحرة، معتبرين أن المستخدم يجبر عمليا على القبول إذا أراد الاحتفاظ ببياناته الصحية.

غموض حول طريقة استخدام البيانات

حتى الآن، لم توضح سامسونج ما إذا كانت البيانات ستستخدم بعد إخفاء هوية أصحابها، أو من سيجري عمليات المراجعة البشرية، أو كيفية تنفيذ هذه العملية.

وتؤكد الشركة أن المستخدم يستطيع سحب موافقته في أي وقت عبر إعدادات التطبيق، إلا أن هذا الخيار قد يؤدي إلى فقدان مزامنة البيانات وحذفها من الحساب، وهو ما أثار المزيد من المخاوف بشأن خصوصية المعلومات الصحية للمستخدمين.