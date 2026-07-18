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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

4 عادات خاطئة أثناء شحن آيفون تسرع تلف البطارية.. تجنبها فورا

شحن آيفون
شحن آيفون
شيماء عبد المنعم

لا يعتمد عمر بطارية هواتف آيفون على عدد دورات الشحن فقط، بل يتأثر أيضا بطريقة استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن، ويؤكد الخبراء أن تجنب بعض العادات اليومية يمكن أن يطيل عمر البطارية ويقلل من احتمالية تعرض الجهاز للتلف.

وتستخدم هواتف آيفون بطاريات ليثيوم أيون، التي تنتج حرارة بشكل طبيعي أثناء الشحن نتيجة انتقال أيونات الليثيوم وتحول جزء من الطاقة إلى حرارة، لكن ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط يسرع من تدهور البطارية ويقلل سعتها بمرور الوقت.

وفيما يلي أبرز أربع عادات ينصح الخبراء بتجنبها أثناء شحن آيفون:

1. لا تشحن البطارية إلى 100% باستمرار:

يعتقد كثير من المستخدمين أن شحن البطارية بالكامل يمنحها عمرا أطول، إلا أن هذا الاعتقاد لا ينطبق على بطاريات الليثيوم أيون.

فالحفاظ على البطارية عند مستوى 100% لفترات طويلة يعرض خلاياها لضغط كهربائي مرتفع، ما يسرع من تآكلها الكيميائي ويقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة.

وتتيح هواتف iPhone 15 والإصدارات الأحدث ميزة Charge Limit، التي تسمح بتحديد الحد الأقصى للشحن بدلا من الوصول دائما إلى 100%.

شحن آيفون

2. فعل ميزة الشحن المحسن:

توصي أبل بالحفاظ على مستوى شحن البطارية بين 20% و80% قدر الإمكان، لتقليل الضغط على البطارية، ولمساعدة المستخدمين، توفر الشركة ميزة شحن البطارية المحسن Optimized Battery Charging، التي تتعلم عادات الاستخدام اليومية، فتتوقف عن الشحن عند نحو 80%، ثم تكمل الشحن إلى 100% قبل الوقت المعتاد لفصل الهاتف عن الشاحن.

وتساعد هذه الميزة في تقليل مدة بقاء البطارية عند جهد كهربائي مرتفع، ما يحد من تدهورها على المدى الطويل.

شحن آيفون

3. تجنب الألعاب والتطبيقات الثقيلة أثناء الشحن:

يؤدي تشغيل الألعاب ذات الرسومات العالية أو تطبيقات تحرير الفيديو والمهام الثقيلة أثناء الشحن إلى زيادة استهلاك المعالج للطاقة، وهو ما يرفع درجة حرارة الهاتف بشكل ملحوظ.

وتنصح أبل بالاكتفاء بالمهام الخفيفة، مثل تصفح الرسائل أو البريد الإلكتروني أثناء الشحن، مع وضع الهاتف في مكان جيد التهوية، وتجنب تغطيته بالوسائد أو الأغطية، أو استخدام أغطية سميكة تعيق تبديد الحرارة.

4. لا تستخدم شواحن رديئة الجودة:

قد تعمل بعض الشواحن غير الأصلية، لكنها قد تسبب مشكلات مثل ارتفاع الحرارة، وعدم استقرار عملية الشحن، وإتلاف منفذ الشحن، بل وحتى الإضرار بالمكونات الداخلية للجهاز.

ولهذا توصي أبل باستخدام الشواحن الأصلية أو الملحقات الحاصلة على اعتماد MFi (Made for iPhone)، والذي يضمن توافقها مع معايير السلامة والأداء الخاصة بالشركة.

كما ينصح بشراء الشواحن من علامات تجارية موثوقة، حتى وإن كانت أعلى سعرا، باعتبارها استثمارا يحافظ على الهاتف ويطيل عمر بطاريته لسنوات.

شحن آيفون بطارية آيفون شحن البطارية شحن البطارية المحسن

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