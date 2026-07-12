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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 18 برو يثير الجدل.. 3 تغييرات مفاجئة قد لا تعجب عشاق آيفون

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم
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لم يتبق سوى شهرين على إعلان شركة آبل المرتقب عن سلسلة آيفون 18 برو، وتشير التسريبات إلى أن الشركة قد تجري ثلاثة تغييرات في التصميم قد لا تلقى ترحيبا من بعض المشترين، خاصة فيما يتعلق بالسمك والوزن وخيارات الألوان.

سمك آيفون 18 برو زيادة محتملة

من المتوقع أن يكون هاتفا آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max أكثر سمكا من الجيل السابق، لكن التفاصيل الدقيقة حول هذا التغيير لا تزال غير محسومة.

ووفقا للمسرب Fixed Focus Digital عبر منصة “ويبو”، فقد تكون سلسلة iPhone 18 Pro أكثر سمكا بنحو 2 ملم مقارنة بهواتف iPhone 17 Pro. وللمقارنة، يبلغ سمك هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max نحو 8.75 ملم، ما يعني أن السمك قد يصل إلى حوالي 10.75 ملم في حال صحة هذه التسريبات.

في المقابل، أشار المسرب Ice Universe إلى أن سمك iPhone 18 Pro Max قد يبلغ نحو 9 ملم فقط.

وفي تطور لافت، أفاد تقرير لموقع Macworld بأن أبعاد جسم الهاتف نفسه قد تبقى دون تغيير عند 8.75 ملم، لكن الزيادة قد تكون في بروز الكاميرا الخلفية، الذي يُتوقع أن يصبح أكثر سمكا هذا العام.

iPhone 18 Pro

وزن أكبر مقارنة بالجيل السابق

تشير التسريبات أيضا إلى أن طرازات iPhone 18 Pro قد تكون أثقل وزنا من سلسلة iPhone 17 Pro.

وبحسب تسريب من حساب Instant Digital، قد يصل وزن iPhone 18 Pro Max إلى نحو 240 جراما، وهو ما دعمه أيضا المسرب Ice Universe عبر موقع “ويبو” الصيني.

وللمقارنة، يزن iPhone 17 Pro Max نحو 233 جراما، بينما يبلغ وزن iPhone 16 Pro Max حوالي 227 جراما.

أما بالنسبة إلى iPhone 18 Pro الأصغر، فلم تظهر معلومات محددة حول وزنه حتى الآن، لكنه يتوقع كذلك أن يكون أثقل من الجيل السابق، إذ يزن iPhone 17 Pro الحالي نحو 206 جرامات.

غياب اللون الأسود عن iPhone 18 Pro مجددا؟

أما التغيير الثالث المحتمل فيتعلق بخيارات الألوان، حيث قد تواصل آبل توجها بدأته مع iPhone 17 Pro ولم يلق إعجاب بعض المستخدمين.

يتوفر iPhone 17 Pro بألوان البرتقالي الكوني، والأزرق الداكن، والفضي، لكنه لا يأتي بأي خيار باللون الأسود أو الرمادي الداكن، وهو أمر أثار استياء بعض المشترين.

وكانت شائعات سابقة قد أشارت إلى أن iPhone 18 Pro سيأتي بأربعة ألوان هي: الكرزي الداكن، والأزرق الفاتح، والفضي، والأسود.

لكن تسريبا جديدا هذا الأسبوع ذكر أن الهاتف قد يتوفر بثلاثة ألوان فقط: الكرزي الداكن، والأزرق الفاتح، والفضي، وإذا صحت هذه المعلومات، فستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تطلق فيها أبل هاتف Pro دون خيار باللون الأسود.

آيفون 18 برو آبل تصميم iPhone 18 Pro

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