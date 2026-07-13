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شاهد | توافد جماهيري كبير على استاد القاهرة قبل انطلاق احتفالية المنتخب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهد | توافد جماهيري كبير على استاد القاهرة قبل انطلاق احتفالية المنتخب

لاعبي المنتخب
لاعبي المنتخب
عادل نصار
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قالت أميرة قمر مراسلة قناة إكسترا نيوز، إنّ استاد القاهرة الدولي، الذي وصفته بـ«جوهرة الملاعب الأفريقية»، يستعد لاستضافة واحدة من أهم الليالي، احتفالاً بالمنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2026، مؤكدة أن العاصمة تستعد لليلة استثنائية تحت شعار «100 مليون شكراً»، تقديراً من الشعب المصري للاعبي المنتخب، والمدير الفني، والجهاز الفني، وأعضاء البعثة المصرية التي شاركت في المونديال بالولايات المتحدة.

وأضافت في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ما يقرب من 40 ألف مشجع، بل يزيد عددهم على ذلك، يتوافدون إلى استاد القاهرة من مختلف المحافظات للمشاركة في الاحتفالية، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني يحيي الحفل، إلى جانب العديد من الفعاليات والفقرات الفنية والترفيهية التي تستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت أميرة قمر أن الجماهير بدأت بالفعل في التوافد إلى مدرجات استاد القاهرة، مرتدية قمصان المنتخب الوطني، فيما زينت أعلام مصر المدرجات، مؤكدة أن المشجعين يترقبون لقاء لاعبي المنتخب الوطني خلال الاحتفالية، وسط أجواء تعكس حجم الفخر بالإنجاز التاريخي الذي تحقق في المونديال.
 

كأس العالم كأس العالم 2026 المنتخب الوطني استاد القاهرة

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