قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 .. الشروط والمواعيد وخطوات التقديم
من هو فرانسوا ليتكسير حكم مباراة مصر والأرجنتين؟ ولماذا طالبت مصر باستبعاده من المونديال؟
مع التشغيل التجريبى للكوبرى الملاصق لمصر للطيران .. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
الأهلي يضع حجر الأساس لمقر المنصورة الجديدة
السائق ساب الأتوبيس علشان يلم الأجرة .. الداخلية تكشف تفاصيل حادث الأميرية
المفتي: الإفتاء تستقبل متدربين من مختلف دول العالم وتقدم برامج مهنية متخصصة
لماذا رفض الكاف زيادة أندية دوري الأبطال والكونفدرالية؟ كواليس القرار وأبرز الأسباب
سياسي أيرلندي : واشنطن تبعد آلاف الأميال عن مضيق هرمز لكنها تتصرف وكأنها تملكه
شاهد | توافد جماهيري كبير على استاد القاهرة قبل انطلاق احتفالية المنتخب
هل هو المرشد الجديد؟.. كشف هوية الرجل المقنع في جنازة علي خامنئي
مخزونات النفط الخام من الاحتياطي الأمريكي تنخفض 3 ملايين برميل
ما حكم شك الزوج في عفة زوجته دون دليل؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الثقافة والدين شريكان في ترسيخ الهوية الوطنية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن التعاون بين المؤسسات الثقافية والدينية يعد من أهم الوسائل لبناء مجتمع أكثر وعيًا، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن نشر الفكر المعتدل يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء المفتوح الذي حضره الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، بجمهور الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين.

وفي بداية كلمته، رحب المحافظ بمفتي الجمهورية، معربًا عن اعتزازه بوجوده في الإسكندرية، التي وصفها بأنها مدينة عريقة حملت عبر تاريخها رسالة العلم والمعرفة، وكانت نموذجًا للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.

وأوضح عطية أن الإسكندرية استطاعت على مدار تاريخها أن تمزج بين البعد الثقافي والروحي، وهو ما أسهم في تكوين شخصية تتسم بالاعتدال والانفتاح، مؤكدًا أن المدينة كانت ولا تزال حاضنة للفكر المستنير ومنبرًا للحوار والتسامح.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الذي يؤديه الدكتور نظير عياد في نشر قيم الوسطية، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف يمثلان ركيزتين أساسيتين في مواجهة الفكر المتشدد، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة داخل المجتمع.

كما أثنى على التعاون المتنامي بين مكتبة الإسكندرية ودار الإفتاء، معتبرًا أن هذا التعاون يعزز جهود نشر المعرفة وتجديد الخطاب الديني والثقافي، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويحافظ على الهوية المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن ما تمتلكه مصر من رصيد حضاري وثقافي كبير كان أحد أهم أسباب قدرتها على تجاوز التحديات المختلفة، مؤكدًا أن الوعي والمعرفة والإيمان بقيم الوطن تمثل عناصر أساسية في دعم استقرار الدولة.

واختتم المهندس أيمن عطية كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون بين محافظة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ودار الإفتاء المصرية، من خلال تنفيذ مبادرات وأنشطة مشتركة تستهدف نشر الثقافة وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.

محافظ الإسكندرية ايمن عطية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ مفتى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ومحافظ الإسكندرية يزوران جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية

مفتي الجمهورية ومحافظ الإسكندرية يزوران جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية

مفتي الجمهورية يعزي مدير القومي للبحوث الاجتماعية

مفتي الجمهورية يعزي مدير القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في وفاة والدها

د. غادة الغنيمي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

أستاذ عقيدة بالأزهر: تطوير أدوات علم الكلام ضرورة لمواجهة التحديات الفكرية الراهنة

بالصور

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

لا تتجاهلها في الحر الشديد .. 8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

فيديو

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد