صدمة لعشاق آيفون.. iPhone 18 Pro قد يصبح أغلى بـ300 دولار عند الإطلاق

تشير تحليلات مستقلة لسلسلة توريد شركة آبل Apple، إلى الاتجاه نفسه الذي كشفت عنه تقارير سابقة، هاتف iPhone 18 Pro Max قد يأتي بسعر أعلى عند إطلاقه، مع احتمال تراجع هامش ربح الشركة على الجهاز مقارنة ببعض منتجاتها السابقة.

ووفقا لتقديرات Counterpoint Research، لتكلفة مكونات نسخة iPhone 18 Pro Max المزودة بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، فإن تكلفة تصنيع الهاتف قد ترتفع بنحو 300 دولار مقارنة بالطراز المماثل من iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max

ما أسباب ارتفاع تكلفة iPhone 18 Pro Max؟

توضح تحليلات تكلفة المكونات أن بعض العناصر، مثل الشاشة ومكونات أخرى، قد تصبح أقل تكلفة بالنسبة لشركة آبل، إلا أن المعالج الجديد بتقنية تصنيع 2 نانومتر ونظام الكاميرات المحسن يساهمان في رفع التكلفة الإجمالية.

لكن التأثير الأكبر، وفقا للتحليل، يأتي من الذاكرة والتخزين، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع كبير في تكاليف شرائح NAND الخاصة بالتخزين وDRAM الخاصة بالذاكرة، رغم عدم الكشف عن أرقام مقارنة تفصيلية.

ويعد تقرير Counterpoint هو الثالث من نوعه الذي يشير إلى احتمال ارتفاع كبير في سعر سلسلة iPhone 18 Pro Max، بعد تقارير من Wall Street Journal وTechInsights، ثم تحليلات من IDC.

تحليلات Counterpoint

هل تنقل آبل الزيادة كاملة إلى المستخدمين؟

من المتوقع أن تنقل آبل جزءا كبيرا من الزيادة إلى المستهلكين، لكن ليس بالضرورة على جميع الإصدارات. فالزيادة البالغة نحو 300 دولار مرتبطة تحديدا بالطراز الأعلى من iPhone 18 Pro Max المزود بذاكرة 12 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

وفي حال قررت الشركة تمرير كامل الزيادة، فقد يرتفع سعر هذا الإصدار من نحو 1599 دولارا حاليا إلى قرابة 1899 دولارا، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في سعر الهاتف.

أما الإصدارات الأخرى، مثل النسخ بسعات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، فقد تشهد زيادات أقل تتراوح بين 100 و200 دولار وفقا للتوقعات الحالية.

ورغم أن الأسعار النهائية قد تختلف عند الإطلاق الرسمي المتوقع في سبتمبر المقبل، فإن المؤشرات الحالية ترجح أن سلسلة iPhone 18 Pro لن تصل بنفس أسعار سلسلة iPhone 17 Pro التي طرحتها آبل في عام 2025.