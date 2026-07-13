مخزونات النفط الخام من الاحتياطي الأمريكي تنخفض 3 ملايين برميل

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن مخزونات النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تنخفض بنحو 3 ملايين برميل لتصل إلى 316.5 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1983.

سيتم تعويض الولايات المتحدة بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة مقابل القيام بتوفير السلامة والأمن بمضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم تعويض الولايات المتحدة بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة مقابل القيام بتوفير السلامة والأمن بمضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.