سياسي أيرلندي : واشنطن تبعد آلاف الأميال عن مضيق هرمز لكنها تتصرف وكأنها تملكه



انتقد السياسي الأيرلندي مايك والاس التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن مضيق هرمز، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع الممر المائي وكأنه يقع تحت سيطرتها.



وقال والاس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة "تبعد آلاف الأميال عن مضيق هرمز، لكنها تعتقد أنها تستحق كل ما تملكه أو يسيطر عليه الآخرون".



وأضاف أن "الإمبراطورية الأمريكية قد لا تمثل مشكلة لدولها التابعة، لكنها أشبه بالسرطان بالنسبة لكل من يعتز بسيادته"، في انتقاد حاد للسياسات الأمريكية في المنطقة.



وتأتي تصريحات والاس في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على إيران، وإعلانه أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز مع فرض رسوم على الشحنات العابرة، وهو ما أثار ردود فعل وانتقادات دولية.