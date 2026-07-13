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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسواق تهتز.. هبوط ستاندرد آند بورز وصعود النفط بعد تشديد ترامب القيود على مضيق هرمز

الأسواق تهتز.. هبوط ستاندرد آند بورز وصعود النفط بعد تشديد ترامب القيود على مضيق هرمز
الأسواق تهتز.. هبوط ستاندرد آند بورز وصعود النفط بعد تشديد ترامب القيود على مضيق هرمز
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 تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض ما وصفه بـ”الحصار” على حركة الشحن الإيرانية عبر مضيق هرمز، في خطوة أثارت مخاوف المستثمرين ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بقوة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، وتراجع داو جونز الصناعي بنحو 56 نقطة، أو ما يعادل 0.1%، وفق شبكة "سي إن بي سي".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما سماه “الحصار الإيراني”، موضحًا أنه يستهدف السفن الإيرانية أو العملاء المرتبطين بها فقط، وأضاف أن الولايات المتحدة ستُعرف من الآن فصاعدًا بأنها “حارس مضيق هرمز”، وستتقاضى رسوماً بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي.
وأدى الإعلان إلى قفزة في أسعار النفط، إذ ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5% لتتجاوز 75 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.3% ليصل إلى نحو 80 دولارًا للبرميل.
وفي أسواق الأسهم، تعرضت شركات أشباه الموصلات لضغوط بيعية، إذ هبطت أسهم إس كيه هاينكس المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 7% بعد إدراجها في بورصة ناسداك الجمعة الماضية، رغم ارتفاعها بنحو 13% في أولى جلسات التداول. كما تراجعت أسهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 6%، وسانديسك بنسبة 10%، وسيجيت تكنولوجي بنسبة 6%، فيما انخفضت أسهم إيه إم دي بنحو 4% إلى جانب إنتل.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج أعمال 28 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، من بينها جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وويلز فارجو، إضافة إلى نتفليكس وجونسون آند جونسون ويونايتد هيلث.
وتشير تقديرات مؤسسة فاكت ست إلى نمو أرباح شركات المؤشر خلال الربع الثاني بأكثر من 23% على أساس سنوي، وسط توقعات بأن يظل قطاع التكنولوجيا، وخاصة استثمارات الذكاء الاصطناعي، محور اهتمام الأسواق خلال موسم إعلان النتائج.
وفي هذا السياق، قال لاري آدم، كبير مسؤولي الاستثمار في ريموند جيمس، إن خطط الإنفاق الرأسمالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يُتوقع أن تستمر في الارتفاع حتى عام 2028، رغم المخاوف من تباطؤ إنفاق شركات الحوسبة السحابية الكبرى، مشيرًا إلى تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو، غدا /الثلاثاء/ لما لها من تأثير محتمل على توقعات السياسة النقدية.
وفي تطور منفصل، رفعت سيتي السعر المستهدف لسهم آبل إلى 365 دولارًا من 315 دولارًا قبل إعلان نتائج أعمال الشركة، متوقعة استمرارها في زيادة حصتها السوقية رغم تباطؤ السوق، مستندة إلى قوة علامتها التجارية وقدرتها على تمرير زيادات انتقائية في الأسعار، مع ترقب إطلاق هاتف آيفون 18 في سبتمبر. ومن المقرر أن تعلن آبل نتائجها المالية في 30 يوليو، بعدما ارتفع سهمها بنحو 18% منذ بداية العام.

مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز أسعار النفط هبط مؤشر ناسداك

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