ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على السفن الإيرانية في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إعادة فرض الحصار على السفن الإيرانية في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية، إن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا بإيران أو بدونها، مضيفا أنه سيعيد فرض "الحصار الإيراني" المسمى بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول والمغادرة، مشددا على أن جميع الدول الأخرى ستتمتع باستخدام نزيه ومفتوح للمضيق.

وكشف ترامب النقاب عن أن جميع شركات الشحن التجارية ستدفع رسوما تبلغ 20% من قيمة شحناتها لتعويض الولايات المتحدة عن تأمين المضيق.

وأضاف "من الآن فصاعدا، ستصبح الولايات المتحدة (حارس مضيق هرمز)، ولكن من هذا المنطلق ومن منطلق الإنصاف، فسيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع البضائع المشحونة، مقابل كل التكاليف اللازمة للقيام بمهمة توفير السلامة والأمن لهذا الجزء المضطرب جدا من العالم."