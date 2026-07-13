مع التشغيل التجريبى للكوبرى الملاصق لمصر للطيران .. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، فى ضوء بدء التشغيل التجريبى للكوبرى المستحدث الملاصق لكوبرى مصر للطيران ضمن مشروع تطوير محور أبو بكر الصديق بالوصلة من تقاطعه مع شارع حسين كامل حتى أسفل كوبرى مصر للطيران .



بالنسبة للقادم من شارع حسين كامل ويرغب بإستكمال السير بمحور أبو بكر الصديق إتجاه كوبرى سفير وكوبرى المحكمة وشارع جسر السويس ومنطقة التجنيد (محور الفريق العصار) يسلك يساراً (علوى) كوبرى مصر للطيران المستحدث.



بالنسبة للقادم من شارع حسين كامل ويرغب بإستكمال السير إتجاه ميدان تريومف وشارع الميرغنى ومحور العروبة إتجاه المطار يسلك يميناً (سطحى) كوبرى مصر للطيران.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.